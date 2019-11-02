Gaziantep’te 19 düzensiz göçmen yakalandı

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Gaziantep'te polis ekipleri sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu göçmen yakaladı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince Humanız Mahallesi'nde sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.

GAZİANTEP 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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