8 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

"Gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi"

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 8 ayrı suçtan aranan ve polisi görünce kaçan cezaevi firarisi kovalamaca ile yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamalarda, cezaevi firarisi olan ve 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi N.D isimli şahıs polisleri görünce kaçmaya başladı. Ekipler uzun süren kovalamaca sonunda ekipler, kaçan N.D isimli şahsı Hacıbaba Mahalleli'nde yakalamayı başardı.

Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

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