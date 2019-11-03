Silah imal ve ticareti yapan şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonda silah imal ve ticareti yapan bir şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekipleri 2 Kasım 2019 günü 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapıldı. Yapılan baskında silah imal ve ticareti yaptığı belirlen K.G. isimli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, 22 adet dolu fişek, çok sayıda tabanca parçaları, 1 adet el matkabı, 1 adet mengene ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

K.G. isimli şüpheli şahsa yönelik ise silah imal ve ticaretinden işlem yapılırken şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

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