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Atatürk portreleri sergisine büyük ilgi

İHA

Eskişehirli ressam Cenk Sezer'in 25 Ekim'de SANKO Sanat Galerisi'nde açtığı "Atatürk Portreleri" sergisi büyük ilgi görüyor.

Atatürk portreleri sergisine büyük ilgi

Eskişehirli ressam Cenk Sezer’in 25 Ekim’de SANKO Sanat Galerisi’nde açtığı “Atatürk Portreleri” sergisi büyük ilgi görüyor.
Sezer’in Atatürk’e duyduğu büyük saygı ve sevginin, Büyük Önder’in resimlerini yapması için kendisine ilham kaynağı olduğunu söylediği serginin, çevre illerden de ziyaretçileri oluyor. Atatürk’ü çok sevdiğini kaydeden Sezer’in, “Sıradan insan portrelerini değil, 80 milyon insanın üzerinde yaşadığı vatanı kurtaran ‘Büyük Önderin’ portresini tuvale aktarmak çok büyük bir sorumluluktu” dediği eserlerin ziyaretçileri arasında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan da yer aldı. “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve resim, portre yapabildiğime göre Atatürk portreleri çalışmasını yapmam kaçınılmazdı” diyen Sezer’in sergisinde değişik ölçülerde 20 eser bulunuyor. Sergideki bazı portreler tamamen klasik üslupla, bazıları ise dışa vurumcu, izler ve lekelerle klasisizmden biraz uzaklaşarak modern bir portre anlayışı ile resmedilmiş. Sanatçı, Büyük Önder’in karakteristik özelliklerini ve özellikle etkileyici bakışını çarpıcı bir şekilde yansıtmaya özen göstermiş.
Sezer’in, 20 eserinin yer aldığı “Atatürk” temalı sergisi Sanko Sanat Galerisi’nde, 15 Kasım’a kadar her gün 10.00 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Cenk Sezer
1968’de Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1987’de Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resimİş Öğretmenliği bölümünü kazandı. 1991 yılında lisans eğitimini bitirip aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün açtığı resim Yüksek Lisans programına girdi. Aynı Üniversitede 1997 yılında Sanatta Yeterliğini tamamladı. 20002009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde çalıştı. 20042009 yılları arasında ESOGÜ Haber’de sanat editörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı.
2010 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’nde görevine devam eden Sezer, çok sayıda kişisel ve karma sergi açtı, ulusal ve uluslararası sergi, konferans ve çalıştaya katıldı. Özel koleksiyonlarda eserleri olan Sezer’in 3 ödülü bulunmaktadır.

GAZİANTEP

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