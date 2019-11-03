Gaziantep’te motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiyeHassa karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde Y.E.U.'nun (20) kullandığı 27 SS 418 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Aktan’a (50) çarptı. Kazada yaralanan Y.E.U. ve motosiklette bulunan M.S. ile yaya Hüseyin Aktan, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aktan, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

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