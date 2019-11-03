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Şahinbey'de bir cami daha ibadete açıldı

İHA

Şahinbey'de bir cami daha ibadete açıldı

Şahinbey Belediyesi, Barış Mahallesi’nde yaptırmış olduğu İmamı Azam Cami’nin açılışını gerçekleştirerek vatandaşın hizmetine sundu.
Caminin açılışı Kur’anı Kerim tilaveti ve dualarla yapılırken, açılışa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra, Şehitkâmil Belediyesi’nin kadim Başkanı Mehmet Bozgeyik Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.
77 tane cami yaptık
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vakti iyi değerlendirip vakit israfından kaçınılması gerektiğini belirterek, “Şahinbey’imiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Yeni mahallerimize yeni camiler yapıyoruz. Bir taraftan da eskiden kurulmuş mahallelerimizdeki camilerimizi de yeniliyoruz. Camimiz 500 kişilik Rabbim cemaatini bol eylesin. Camiler cemaatleriyle güzeldir. Camide ne kadar çok cemaat olursa o kadar anlamlı olur. Şu ana kadar 77 tane camiyi tamamladık. Sosyal tesislerimiz ve camilerimiz bizim eğitim ve birleşme noktalarımız. İnşallah bunların sayısını daha da arttırarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. İmam Azam hazretleri çok önemli bir isim. Aynı zamanda hem hocalık hem de tüccarlık yapmış mezhep imamıdır. Demek ki vakti iyi değerlendirirsek birçok şeyi başarabiliyoruz. Her şey vakti iyi değerlendirmekten geçiyor” dedi.
Önemli hizmetler yapıldı
İmamı Azam Cami’nin açılışında konuşan Şehitkâmil Belediyesi’nin kadim Başkanı Mehmet Bozgeyik “Ben de Şahinbey’in Şenyurt Mahallesi’nde yetiştim. Gariban ve el uzatılmayan mahallelerdi. Allah razı olsun. Reisimizin gelişiyle Şahinbey de hizmet anlamında çok önemli mesafeler alındı. Bil hassa manevi yapılaşmada 70 cami yaparak bizim geçmiş oldu. İnşallah bu sayı 170’lere kadar çıkar. Şehrin gerek sosyal tesis, cami ve görsel olarak yapılaşmasında büyük gayret gösteren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na candan dua ediyorum” şeklinde konuştu.
Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, her hafta Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan bir caminin açılışına katıldıklarını belirterek, “Allah’ın mescitlerini ahiret gününe inanalar ve Allah’a zikredenler yapar. Rabbimiz bu ayeti kerimesindeki müjdeyi bu cami başta olmak üzere, isminin anıldığı ve anılacağı mescitlerin yapılmasında emeği geçip ebedi aleme göçenlerin ruhlarına eriştirsin inşallah. Rabbim camimizi mahallemize, semtimize ve şehrimize hayırlı eylesin. Yapılmasında emeği geçen başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından İmamı Azam Cami vatandaşlarında katılımlarıyla hizmete açıldı.

GAZİANTEP

03 Kasım 2019 Pazar

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