Gaziantep'in ihracat başarısı

2018 yılı ihracatını 7 milyar dolar sınırında kapatan Gaziantepli ihracatçılar 2019 OcakEkim döneminde 6 milyar 192 milyon 631 bin dolar ihracat gerçekleştirerek tarihi bir rekora ulaşmayı başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında 705 milyon 444 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artış sağladı. İhracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “2019 yılı tüm dünyada ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir yıl oldu. Çok şükür ki tüm bu sıkıntılara, emperyalist güçlerle mücadelemize rağmen 2020 yılına tarihi bir rekorla girmeye hazırlanıyoruz" dedi. Başkan Yıldırım, 705 milyon dolarlık ihracatın 170 ülkeye yapıldığını, neredeyse ayak basılmadık ülke kalmadığını söyleyerek, "Gaziantep tırnakla kazıyarak, büyük çabalarla zorlukları göğüsleyerek bu başarıları gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep'te ihracat dendiği anda işlerin değiştiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "İhracat ile ilgili ne zaman bir toplantı tertip etsek salonlarımız dolup taşıyor. ‘İhracat Koçluğu’, “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’ gibi projelerimize yapılan başvurulara yetişemiyoruz. İşte Gaziantep’in bu ihracat azmi de başarıyı beraberinde getiriyor. Biz de GTO olarak her alanda proje üretmemizin yanında ihracatımızı arttıracak projelere fazlasıyla önem veriyoruz. Gaziantepliler bu kadar güzel işlere imza atarken, ilmek ilmek dokuyarak dünyanın dört bir yanına ulaşırken bir ödülü hak etmiyor mu? Net olarak ifade ediyorum: Gaziantep’in bu başarısı ödüllendirilmeli. Evet, Gaziantep başarıyor. Bu başarı da teşvik alınmadan, devlet ya da yabancı yatırımcılardan destek olmadan elde ediliyor. Sınırımızdaki kaos ortamına rağmen, mülteci sorunlarına rağmen elde ediliyor. Bir de bölgemize özel bir teşvikdestek sisteminin sağlandığını düşünün? Emin olun Gaziantep tüm dünyaya örnek ve model bir şehir olacaktır. Biz devletimizden böyle bir destek istemekten geri durmayacağız. Artık Gaziantepli ülkesine, milletine çok daha fazla hizmet etmek için, daha fazla üretmek ve gelişmek için devletinden destek bekliyor" şeklinde konuştu.

"Yapamayacağımız iş yok"

Yerli yabancı her yatırıma talip olduklarını da belirten Yıldırım, gerek devlet eliyle gerekse özel şirketler eliyle yapılacak her yatırımın fazlasıyla üstesinden gelecek altyapı ve imkana sahip olduklarını ifade ederek, “Gaziantep olarak birçok projemiz var bu şehri geleceğe taşımak için Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahibiz. Üretemeyeceğimiz ürün, üstesinden gelemeyeceğimiz, yapamayacağımız iş yok" şeklinde konuştu.

Gaziantep’in ihracat potansiyelini çok daha üst seviyelere çıkartacak projelere devam edeceklerini, ihracatçıların, üretenlerin önündeki taşları temizlemek ve daha rahat nefes almaları için her türlü adımı atıp, çalmadık kapı bırakmayacaklarını da ekleyen Yıldırım, “Hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyor, üretiyor ve yüzlerce ülkeye Gaziantep’imizin ürünlerini satıyorlar. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim teşekkürümüz de hayata geçirmeye devam edeceğimiz projelerimizle, sorunların çözümü için yapacağımız lobi faaliyetleriyle olacaktır" diye konuştu.

