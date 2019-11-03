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Gaziantep'te kumar baskını:7 gözaltı

İHA

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları kumar baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kumar baskını:7 gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları kumar baskında 7 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynandığı ve oynatıldığı yönünde ihbar edilen Şahinbey İlçesine bağlı Bey mahallesinde bulunan bir adrese baskın yaptı. Ekipler, baskında 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Kumar oynadığı tespit edilen 5 şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan 2 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP

03 Kasım 2019 Pazar

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