Şahinbey Ampute'den 10 numaralık skor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 20192020 sezonuna hızlı başladı. Sezonun ilk karşılaşmasını deplasmanda İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü ile oynayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı rakibini 100 mağlup etti.

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon öncesinde de Türkiye Kupasını müzesine götüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ilk maçını deplasmanda İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü ile oynadı.

Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Şahinbey Ampute Futbol, karşılaşmanın tamamında adeta bir futbol resitali sergiledi. Mavibeyazlı ekip, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı İsmail Korkmaz, Richard Arthur Openthıl, Feyyaz Gözaçık, Serkan Dereli (2), Fatih Şentürk (3), Kudrat Khudoykulov (2) attığı gollerle karşılaşmayı 100 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.

"Takımımızı tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Öncelikle 20192020 Ampute Süper Lig’in tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak yeni sezonda da hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Sezonun ilk maçını deplasmanda İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü ile oynadık. Geçtiğimiz sezon kadromuzda bulunan kaliteli oyuncuların ortaya koyduğu başarılı oyunla maçı 100 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildik. Ben her iki takımı da sahada da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyor oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Aldığımız bu farklı galibiyeti de onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na armağan ediyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:39

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.