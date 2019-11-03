Gaziantep’te alkollü sürücü denetimleri

Gaziantep’in çeşitli noktalarında alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerde 31 sürücüye işlem yapılı, 48 araç trafikten men edildi.

Gaziantep’te polis ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor. Ekipler 23 Kasım tarihlerinde il merkezi ve şehirler arası karayollarında 18 farklı noktada 29 ekip ve 55 personelle denetimlerde bulundu. Yapılan çalışmalarda toplam bin 409 araç kontrol edilirken, 31 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmaktan, 6 sürücüye ve araç plakasına zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 25 sürücüye ve araç plakasına fenni muayene yaptırmamaktan ve 68 sürücüye ise diğer maddelerden işlem yapıldı. Toplam 130 araç ve sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, 48 araç da trafikten men edildi.

GAZİANTEP 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:39

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.