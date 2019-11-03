Nizip'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 adrese baskın yapıldı, iki şüpheli şahsa yönelik tahkikat başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nizip ilçesi Sekili Mahallesi'ndeki 5 ayrı adrese baskın yapıldı. Yapılan baskında 5 ayrı adresteki 5 şüpheliye yönelik yapılan ev aramalarında uyuşturucu madde kullanma aparatları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon sonucu M.K. ve M.K. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan tahkikata başlandığı belirtildi.

GAZİANTEP 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

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