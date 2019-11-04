Örtüye sarılı televizyonu taşırken polise yakalandılar Televizyonun olay yerine yakın bir ikametten çalındığı belirlendi

Gaziantep'te örtüye sarılı bir şekilde televizyon taşıyan 2 kişi, polis ekiplerine yakalandı. Ekipler, televizyonun olay yerine yakın bir yerden çalındığını belirledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz Mahallesi'nde devriye gezen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın elinde beyaz örtüye sarılı vaziyette LCD televizyon olduğunu görünce şüphelenerek şahısları durdurdu. Ekipler yaptığı incelemede televizyonların Güneş Mahallesi'nde bir ikametten çalındığını tespit ederek, İ.D. ve H.G isimli şahısları gözaltına aldı. Suçüstü yakalanan şahıslar, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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