Bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerinin arama yaptığı adreste bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesindeki tır garajına operasyon düzenledi. Garajda arama yapan ekipler, bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
GAZİANTEP
04 Kasım 2019 Pazartesi
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