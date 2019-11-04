Bisiklet hırsızları yakalandı

Gaziantep'te 4 adet bisiklet çalınması olayı ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bülbülzade Mahallesi'nde yaptığı çalışmada 4 adet çalıntı bisiklet olayı ile ilgili 6 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden birinin de 'Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı' suçlarından arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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