Okul takımı 2. lige yükseldi

Gaziantep'te okullarda spor kültürünü yaşatmak ve lisanslı öğrenci yetiştirmek amacı ile kurulan takımlardan İslahiye Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, kısa sürede art arda aldığı başarılı sonuçlarla 2. lige yükseldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün başlatmış olduğu 'Spor Şehri Gaziantep' projesi kapsamında Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan İslahiye Anadolu Lisesi Spor Kulübü, 20182019 sezonu Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Ligi'ne katıldı ve grup müsabakalarını şampiyon olarak tamamlandı. Ardından Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Finalleri'nde Gaziantep’i temsil etme hakkı kazanan İslahiye Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, burada da şampiyon olarak Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'ne yükseldi.



İlk maçına çıktı

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi 4. Grup'ta mücadele veren İslahiye Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, misafir ettiği Malatya Büyükşehir Belediyespor’a 32 mağlup oldu. Oynanan karşılaşmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Çiftçi ve sporseverler izledi.

GAZİANTEP 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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