Gözaltına alınan Furkan Vakfı üyeleri adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP'te izinsiz eylem yapmak isteyen grupta bulunan, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyesi 4'ü kadın 30 kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Dün öğle saatlerinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinden oluşan grup, tutuklu bulunan vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un serbest bırakılması için eylem yapmak amacıyla toplandı. Ulu Cami önünde bekleyen grubu uyaran polis ekipleri, izinsiz eylem yapılamayacağını söyleyerek, uzaklaşmalarını istedi. Döviz ve pankartlarla eylem yapan grup, polisin ikazlarına rağmen alandan ayrılmayınca polis müdahale etti. Ekipler mukavemette bulunan 4'ü kadın 30 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayda 4 polisin ise hafif yaralandığı öğrenildi.



GAZİANTEP 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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