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Gaziantep'e yapılacak Millet Bahçesi projesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine yapılacak olan Gaziantep Millet Bahçesi'ne ilişkin çalışmaları anlattı, projede gelinen son durum hakkında bilgi vererek, Millet Bahçesi Projesi'nin, ticari alan yoğunluğundan arındırılmış son hali kamuoyuyla paylaşıldı.

Gaziantep'e yapılacak Millet Bahçesi projesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıkılan Kamil Ocak Stadyumu’nun yerine yapılacak olan Gaziantep Millet Bahçesi’ne ilişkin çalışmaları anlattı, projede gelinen son durum hakkında bilgi vererek, Millet Bahçesi Projesi’nin, ticari alan yoğunluğundan arındırılmış son hali kamuoyuyla paylaşıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen Millet Bahçesi Planlama Alanı Değerlendirme Basın Toplantısı’nda yerel gazete, televizyon ve ulusal ajans temsilcileriyle bir araya gelen Şahin, Millet Bahçesi Projesi’nin bakanlıkça onaylanan son halini kamuoyuyla paylaştı.
Başkan Fatma Şahin, Gaziantep şehrinin çok özel bir bölgede olduğunu belirterek, kentin taşıdığı mirasın kendilerine büyük sorumluluklar getirdiğini kaydetti. Şahin, “Çevremizdeki kaosa rağmen bir üretim şehri olduğumuzu görüyoruz. Yaklaşık 400 bin mülteciyle yıllardır beraber yaşıyoruz. Kültürümüzü, medeniyetimizi önem ve hassasiyetle geleceğe taşıyoruz. En önemlisi bir Gaziantep Modeli oluşturuyoruz. Bu bir insanlık modelidir. Çok kültürlülük üzerinden bir kardeşlik hukuku taşıyoruz. Bu kapsamda bizim en önemli farkımız insanımızdır. Onların fazileti ve erdemi için kendilerine minnettarız. Kendimizi dirençli şehir olarak tanımlıyorum. Her şartta üretmeyi ve ayakta kalmayı başarıyoruz. Bu herkesin başarabileceği bir şey değildir. Kamuoyundan gelen bilgiler doğrultusunda, istişare yaparak doğru kararlar almaya çalışıyoruz. 2014 yılından beri üstlendiğim görevde şehre olan aşkım bir başka. Bunu ne kadar yansıtabiliyorum, bilmiyorum. Ancak Gaziantep’in bende özel bir yeri var. Bu aşkı şehre yansıtmaya çalışıyorum. Bu zor coğrafyada projeleri neden gerçekleştiremediğimize dair bahaneler anlatabilirdim. Ancak biz bunu yapmadık. En zor şartlarda en iyiye ulaşmak için mücadele verdik. Karınca gibi çalışıp dev eserler bırakmaktan başka çaremiz yok. Biz buna mecburuz, buna mahkumuz. Her türlü olumsuzluğa rağmen 150 fabrika bitirme başarısını gösterebiliyoruz. İşte bu şehrin bir başarı hikayesi de budur. Şehrimizde UNESCO var. UNESCO’ya girmek demek Dünya’nın gündemini yakalamak demektir. Dünya’nın çekim gücü olmak demektir. Bunun anlamı; şehir ekonomisidir, şehir kalkınmasıdır. Her bir alınan kararın şehre ve bölgeye çok ciddi geri dönüşler var. Dolayısıyla bu medeniyetin taşıyıcısı olarak daha fazla çalışıp daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Şehrin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Arkada bıraktığın itibar çok önemlidir. Halka ve hakka rağmen bu makamları taşıyamayız. O yüzden hakkın ve halkın rızası için kamu vicdanını gözeterek kararlar aldık" dedi.
"Kapalı yol problemini kaldıracağız"
Başkan Şahin, Millet Bahçesi Projesi’nin tasarlandığı planda yolun kapalı olduğuna dair yanlış bir algının oluştuğunu bildirerek, “Projede yol kapalı gözüküyor. Bunun da planı tek vücut olarak göstermemizden kaynaklandığını belirtmek isterim. Bu nedenden dolayı eleştirileri haklı buluyorum. Yol açık aslında. Biz metro geldikten sonra tek vücut olan sistemi şimdiden planlamak istedik. Metronun geleceği süre zarfı içinde haklılığı olan itirazları değerlendirecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. Burada da bu yanlış anlaşılmalara neden olacak ‘kapalı yol’ problemini planlamamızda değiştiriyoruz. Yolu, planlamada açık bir şekilde gösteriyoruz. Seçim beyannamesinde kime ne gösterdiysek, kime ne söylediysek onu yapıyoruz, ortada değişen bir durum yok. Dünya’nın neresine bakarsanız bakın, şehir merkezlerinde ulaşım toplu taşıma araçlarıyla sağlanır. Bu yolu trafik düzeninin hesaplamasının yapılmasının ardından yolun kapatılıp kapatılmama kararı verilecek. Plan bütününde biz, gösterim amaçlı bir proje planlamıştık. Ancak kamuoyundaki hassasiyeti göz önünde bulundurmamız gerekiyordu yolu açık hale getirdik. Yolun kapatılma amacının başka türlü olduğuna dair kamuoyunda algılar oluştu. Bu algıyı ortadan kaldırmak amacıyla meclisimizin yapacağı değerlendirmede yol tekrar açık hale getirildi” dedi.
Şahin, proje kapsamında yıkılacak olan Kamil Ocak Spor Salonu’nun yerine Toprak Mahsulleri Ofisi’nin arkasına yine aynı isimle daha büyük bir spor salonunun bir yıl içesinde tamamlanarak kente kazandırılacağını söyledi. Millet Bahçesi inşaat çalışmaları sırasında yolların trafiğe kapatılmayacağını müjdeleyen başkan Şahin, çalışmalar esnasında halkın mağdur edilmeyeceğini bildirdi.
Dünyada yeni trendin yeşil alan ve müze olduğunu dile getiren Şahin, “Şehrin merkezine yapılacak olan Millet Bahçesi, Roma ve Hitit dönemin eserlerinin sergilendiği Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi’yle yeşili birleştirecek. Herkesin hayat bulacağı büyük bir meydanı, millet bahçesini kentimize kazandıracağız. Proje çerçevesinde 4 bin 800 metrekarelik alanda, Gaziantep’in el sanatlarının yansıdığı, kutnu, bakır ve yemenin yer alacağı tek katlı iş yerleri olacak. Bu alanı bir ticari alan olarak görmeyin, önce insan, önce Gaziantep mantığıyla hayata geçirilecek bir alan olarak yorumlanmasını istiyorum” diye konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü de projeyle ilgili teknik bilgiler vererek, merak edilenlere cevap verdi.

GAZİANTEP

04 Kasım 2019 Pazartesi

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