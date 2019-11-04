Habeş Kanyonu turizme kazandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Habeş Kanyonu turizme kazandırılacak

İHA

Doğa tutkunları tarafından keşfedilmesi beklenen Habeş Kanyonu'nu turizme kazandırılıyor. Kanyonu ilk kez gezen Gaziantep Valisi Davut Gül önderliğinde kent protokolü, gördükleri manzaradan etkilendiklerini belirtti.

Habeş Kanyonu turizme kazandırılacak

Doğa tutkunları tarafından keşfedilmesi beklenen Habeş Kanyonu'nu turizme kazandırılıyor. Kanyonu ilk kez gezen Gaziantep Valisi Davut Gül önderliğinde kent protokolü, gördükleri manzaradan etkilendiklerini belirtti.
Geziye Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk,Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, KUDEB Şube Müdürü Serdar Gürsel, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sinan Erşahin, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney de katıldı. Doğa tutkunları tarafından keşfedilmesi beklenen Habeş Kanyou'nu gezen protokol yaklaşık 15 kilometre yürüyerek, kanyonun güzelliklerini yakından gördü.
Tarihi boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Gaziantep’in Araban ilçesi sınırlarında bulunan kanyonun kendisini çok etkilediğini belirten Vali Gül, "Yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş ile olağan üstü güzellikte bir kanyonu görme fırsatı yakaladık. Bu kanyonu Gazianteplilere Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Bizleri heyecanlandıran bir kanyon. Bu kanyonun sonuna kadar gidip, tüm güzelliklerini görmeyi hedefliyorum" diye konuştu.
Kanyon turizminin dünyada yükselen bir değer olduğuna dikkat çeken Gaziantep büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Kanyonlar şuanda Anadolu’nun en yüksek hazineleridir. Habeş Kanyonundayız, hakikaten burası çok etkileyici bir kanyon. Kanyon turizminin dünyada yükselen bir değerdir. Bu parkuru hızlı bir şekilde kanyon turizmi için gerekli alt yapıyı hazırlayacağız. Kanyon görmek isteyenleri uluslararası kanyoncuları dağcıları buraya davet edeceğiz. Türkiye’nin en önemli parkurlarından biri ve dünyanın en önemli parkurlarından biri olacak bu güzel hazineyi bütün dünyaya tanıtmak için buradayız’’ diye konuştu.

GAZİANTEP

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SANKO okullarında “teknoloji, çocuğum ve ben” konuşuldu Doç. Dr. Yavuz Samur: “Çocuğunun telefonunda, tabletinde, bilgisayarında hangi oyunlar, uygulamalar olduğunu bilmeyen anne ve baba ile çocuğunun kitaplığında hangi kitap, dergi olduğunu bilmeyen anne ve baba aynıdır” “Teknoloji bağımlılığı diye bir şey yok, çocuğuyla kaliteli ve verimli vakit geçirmeyen anne-baba var”
YEREL HABERLER SANKO okullarında “teknoloji, çocuğum ve ben” konuşuldu Doç. ...
1. Uluslararası Oyun Kongresi HKÜ’de düzenlendi
YEREL HABERLER 1. Uluslararası Oyun Kongresi HKÜ’de düzenlendi
Barış Pınarı'na destek için bin 270 kişilik koro Öğrencilerden Mehmetçiğe marşlı destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı'na destek için bin 270 kişilik ...
Gazeteciler yaylada buluştu
YEREL HABERLER Gazeteciler yaylada buluştu
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü
Yeşil saha öğrenmeyi hızlandırıyor Beykent Stadyumu'nda Futbol Spor Okulu Büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Yeşil saha öğrenmeyi hızlandırıyor Beykent ...
Gaziantep'e yapılacak Millet Bahçesi projesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'e yapılacak Millet Bahçesi projesinin ...
Gözaltına alınan Furkan Vakfı üyeleri adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gözaltına alınan Furkan Vakfı üyeleri adliyeye sevk ...
Öğrenciler MÖP ve E MÖP tesisi gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler MÖP ve E MÖP tesisi gezdi
Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim'e yoğun ilgi
YEREL HABERLER Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse ...
Okul takımı 2. lige yükseldi
YEREL HABERLER Okul takımı 2. lige yükseldi
3 ayrı suçtan aranan şahıs kovalamaca ile yakalandı
YEREL HABERLER 3 ayrı suçtan aranan şahıs kovalamaca ile yakalandı
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü
Bisiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızları yakalandı
Yüksek Yargı Danıştay’dan Güneydoğu illerine ziyaret
YEREL HABERLER Yüksek Yargı Danıştay’dan Güneydoğu illerine ziyaret
Bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Örtüye sarılı televizyonu taşırken polise yakalandılar Televizyonun olay yerine yakın bir ikametten çalındığı belirlendi
YEREL HABERLER Örtüye sarılı televizyonu taşırken polise ...
Radara yakalanan araçların sürücülerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Radara yakalanan araçların sürücülerine ceza yağdı
Hafriyat kamyonu, otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu, otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 1 ...
Kuzenler kazada öldü
YEREL HABERLER Kuzenler kazada öldü
Gaziantep'te, hafif ticari aracın çarptığı traktör devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, hafif ticari aracın çarptığı traktör ...
Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı
Nizip'te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Nizip'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep’te alkollü sürücü denetimleri
YEREL HABERLER Gaziantep’te alkollü sürücü denetimleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X