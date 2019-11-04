SANKO okullarında “teknoloji, çocuğum ve ben” konuşuldu Doç. Dr. Yavuz Samur: “Çocuğunun telefonunda, tabletinde, bilgisayarında hangi oyunlar, uygulamalar olduğunu bilmeyen anne ve baba ile çocuğunun kitaplığında hangi kitap, dergi olduğunu bilmeyen anne ve baba aynıdır” “Teknoloji bağımlılığı diye bir şey yok, çocuğuyla kaliteli ve verimli vakit geçirmeyen anne-baba var”

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz Samur, “Çocuklara kitap alırken yaşına uygunluğuna, konusuna ve yazarına bakarken oynadığı oyuna ilişkin bilgimiz yok. Çocuğunun telefonunda, tabletinde, bilgisayarında hangi oyunlar, uygulamalar olduğunu bilmeyen anne ve baba ile çocuğunun kitaplığında hangi kitap, dergi olduğunu bilmeyen anne ve baba aynıdır” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı ve Eğitim Teknolojileri YL Program Koordinatörü de olan Doç. Dr. Samur, SANKO Okulları’nda velilere ve öğrencilere yönelik “Teknoloji, Çocuğum ve Ben” konulu iki konferans verdi.

SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, velilerin yanı sıra, Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Teknoloji bağımlılığı diye bir şeyin olmadığını, çocuğuyla kaliteli ve verimli vakit geçirmeyen annebabanın olduğunu belirten Doç. Dr. Samur, “Çocuğuyla aynı dili konuşmak isteyen ebeveynler teknoloji dilini öğrenerek çocuklarıyla sohbet dili oluşturmalı. Hiçbir çocuk gösteremezsiniz ki, annebabası oyun oynarken kendisi tabletle oynasın veya Tv izlesin” ifadelerini kullandı.

Zararlı oyunlar ve oyun seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği, faydalı siteler ve çocuklarla beraber yapılabilecek etkinler hakkında velileri bilgilendiren Doç. Dr. Samur, öğrencilere şöyle seslendi:

“Teknoloji kullanımında yasaklama yok, sınırlama ve kurallar var. Bazı alanlarda ve zamanlarda (yemek masasında, yatak, tuvalet, aile, arkadaş vakti gibi) teknoloji kullanımını sınırlandırmak gerekir. Yaş grubuna göre ekran karşısında geçirmeniz gereken zaman dilimi ve oynayacağınız oyunları seçerken mutlaka uzmanların önerileri dikkate alınmalı.”

SANKO İlkokulu Müdürü Hülya Bingül, etkinliğin sonunda öncelikle bir anne, sonra bir eğitimci olarak çok etkili sunumlar dinlediğine vurgu yaparak, sağladığı farkındalık için Doç. Dr. Samur’a teşekkürlerini iletti.

GAZİANTEP 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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