Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te insan tacirlerine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, otobüs terminalinde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 göçmen yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube ekipleri Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
GAZİANTEP
04 Kasım 2019 Pazartesi
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