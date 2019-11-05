Gaziantep'te 118 araç trafikten men edildi

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde bin 248 araç ve sürücüye işlem yapılırken toplam 118 araç trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki trafik denetimleri devam ediyor. Ekiplerin 4 Kasım 2019 günü il merkezi ve şehirler arası kara yollarında yapılan trafik kontrollerinde toplam 4 bin 497 araç kontrol edildi.

Bu kapsamda trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 264 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 12 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 22 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 1 sürücüye 100 ceza puanından geri alma, 1 sürücüye ruhsatta belirtilen amaç dışı araç kullanmaktan, 944 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplam bin 248 sürücüye ve araç plakasına işlem yapıldı.

Denetimler sonucu 118 araç trafikten men edilirken 5 sürücünün ise belgesine el konuldu.

GAZİANTEP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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