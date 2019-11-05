Gaziantep Denetimli Serbestlik memuru Avrupa üçüncüsü oldu Türk sporcular Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde memur kadrosunda görev yapan Nail Karadaş, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Paralimpik Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonaya katılan Türk sporcular asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde memur kadrosunda görev yapan Nail Karadaş, 31 Ekim 2019 tarihinde İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Paralimpik Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'den 13 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 20 sporcunun daha yer aldığı şampiyonada, kazanılan başarılı sonuçların ardından sporcular Mehmetçiğe olan desteklerini asker selamı vererek gösterdiler.

Şampiyonada üçüncü olarak önemli bir başarıya imza atan Nail Karadaş, büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

GAZİANTEP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.