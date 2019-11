Kulak kepçesiz doğan Çiğdem, sağlığına kavuşmak istiyor

GAZİANTEP´te yaşayan Arslan ailesi, sağ kulak kepçesi olmadan dünyaya gelen 11 yaşındaki kızları Çiğdem Arslan için destek bekliyor. Ameliyatı için 160 bin liraya ihtiyaç duyan Çiğdem, arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, hem duymak hem de utanmadan okula gitmek istediğini söyledi.

Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Gökçe Arslan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Çiğdem, kulak kepçesi olmadan ve tek kulağıyla duyabilir şekilde dünyaya geldi. Aile, doğumdan bir süre sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Arslan'ın ameliyat edilmesi için gelişimini tamamlaması, 6 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi. Sürekli kontrollere giden ve kızlarının gelişimini tamamladıktan sonra ameliyat için gün alan aile, heyecanla bekledikleri dönemde ameliyatı yapacak doktorun hastaneden ayrılması nedeniyle operasyonun iptal edildiği haberini aldı. Yaklaşık 5 yıldır kızlarının ameliyatı için çabalayan ve Gaziantep Valiliği'nin yardım kampanyası başlattığı aile, maddi imkânsızlıklar nedeniyle yaptıramadıkları operasyonun gerçekleştirilmesi için destek bekliyor.

'KIZIMIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUM'

Kızımın doğuştan sağ kulağını olmadığını belirten Gökçe Arslan, "Yıllarca kızımın ameliyat olması için uğraşıyorum. Bu ameliyat için 160 bin lira gerekiyor. Kızımın sağlığına kavuşması için lütfen bize yardım edin. Kızımın tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne gittim. Kızımın ameliyat yapılması gerektiğini ancak 6 yaşına kadar beklememiz gerektiğini söylediler. Biz bu süreyi bekledik ve tabi ki bu süreçte de düzenli olarak hastaneye gitmeye devam ettik. Sürekli kontrol altında olduk. Daha sonra ise ameliyat zamanı geldiğinde, bize ameliyat için gün verildi ve heyecanla kızımın ameliyat olacağı günü bekledik. Ancak daha sonra bir telefon geldi, ameliyatın iptal olduğunu, doktorun Gaziantep´ten gittiğini söylediler. 4 tane çocuğum var, eşim ise asgari ücretle çalışıyor. Bu parayı bulamadığımızdan dolayı ve kızımın da ameliyat olması için Gaziantep Valiliği´nden izin alarak bağış kampanyası başlattık. Hayırseverlerimizden kızımın bu ameliyatı için bize yardım etmelerini istiyorum. Bir an önce kızımın sağlığına kavuşması, duyması ve mutlu olması için hayırseverlerimiz bu konuda bize yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı.

'ARTIK BENİMLE ALAY EDİLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Doğuştan sağ kulak kepçesi olmadığı için arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini gözyaşlarıyla anlatan Çiğdem Arslan, "Okula gittiğim zaman arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Okula her girdiğimde bana tek kulak geldi diyorlar. Sınıfa her girdiğimde kulaksız geldi diyorlar. Ben çok zorlanıyorum. Kulağım olmadığı için okulda ve çevremde çok sorun yaşıyorum. Arkadaşlarım sürekli benimle alay ediyorlar. Artık benimle alay edilmesini istemiyorum. Her insan gibi saçlarımı toplamak istiyorum. Ameliyat olmam için 160 bin lira gerekiyor ama bunu ailemin karşılaması mümkün değil. Bu para bizim için çok yüksek bir miktar. Lütfen bana yardım edin" dedi.



