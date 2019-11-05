Gaziantep'te terör propagandasına 4 gözaltı

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GAZİANTEP'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü Ekipleri'nin düzenlediği operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GAZİANTEP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:53

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