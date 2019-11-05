Gaziantep'te terör propagandasına 4 gözaltı

GAZİANTEP'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü Ekipleri'nin düzenlediği operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
GAZİANTEP
05 Kasım 2019 Salı
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