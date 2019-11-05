Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Gaziantep polisinin PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, (2) adet 9 mm. tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
GAZİANTEP
05 Kasım 2019 Salı
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