Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

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Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Gaziantep polisinin PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, (2) adet 9 mm. tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

GAZİANTEP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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