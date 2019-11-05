Hatem’den çocuklardaki iştahsızlık sorununa karşı öneriler

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Kutsal, çocuklardaki iştahsızlık sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulundu.

Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Kutsal, çocukların yemek seçme ve yemeği reddetme davranışlarıyla sıkça karşılaşıldığına dikkat çekerek, ebeveynlere çocukların iştahını açacak önerilerde bulundu.

“İştahsızlık çocuklarda sık görülen bir problem”

Çocuklardaki iştahsızlığın çok sık görüldüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Kutsal, “Çocuklarda iştahsızlık anne ve babaların sıklıkla karşılaştığı önemli bir problemdir. Psikolojik sorunların yanı sıra fiziksel sorunların da neden olabileceği iştahsızlık problemi için öncelikle nedeninin tespit edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle 89 aydan başlayarak okul çağına kadar sürebilen iştahsızlık sorunu doğru zamanda doğru besin seçilerek ve en önemlisi çocuğa doğru yaklaşımda bulunularak çözülebilir” dedi.

İştahsızlığın nedenleri

İştahsızlığın ortaya çıkış nedenlerinden bahseden Uzman Dr. Mehmet Ali Kutsal, “Çocuklarda iştahsızlık problemi diş çıkarma, kansızlık ve ateşli hastalıklar gibi sağlık sorunlarında, anne babanın boşanması gibi psikolojik travmalarda ve en çok da anne ile babanın beslenme konusunda yaptıkları hatalarda ortaya çıkar. Yemek seçen çocukların aşırı hareketli veya içe kapanık çocuklar olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Çocuklarda iştahı arttıran altın kurallar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kutsal çocuklarda iştahı artıran altın kurallarla ilgili ise, “Beslenmenin gerçekten önemli olduğuna onu inandırın. Çocuğunuza beslenmeyi sevdirin, beslenmenin eğlenceli olduğunu çocuğunuza hissettirin. Yemekten önce çocuğa abur cubur gıdalar yedirmeyin, çocuğun iştahını kesebilir. Çocuğunuzu başka çocuklara kıyaslamayın. Küçük kalacaksın diye sözlerle tehdit etmeyin. Çocuğun sevmediği gıdalarda ısrar etmeyin. Ancak zaman zaman deneyin ya da daha cazip hale getirerek sunun. Yemek yerken parmaklarını kullanmasına, yemeklerle oynamasına, etrafı dağıtmasına göz yumun, engellemeyin. Acele yedirmek, yemek yemeye yeterli zaman tanınmaması ya da tam tersine yemek süresini çok uzatmak ve yemeği döktüğünde tepki verilmesi çocuğunuzu olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle bu tür davranışlardan sakının. Bazı çocuklar sütü soğuk bazıları ise sıcak ya da ılık sever. Çocuğunuzun sütü nasıl sevdiğini deneyerek bulun. İçecekleri yemekten önce tüketmemesini sağlayın. Çocuğunuzu sağlıksız atıştırmalardan koruyun. Yemeklere farklı isimler takın. Yemeklere, komik ve ilginç isimler takabilirsiniz. Çocuğun bilinçaltına yerleşmiş endişe, üzüntü, kıskançlık duyguları da iştah azalmasına sebep olabilir, bu durum tedavi gerektirebilir. Yemeği televizyon olmayan, dikkatinin dağılmayacağı sessiz bir ortamda yemek yedirin. Yemek zamanının güzel geçmesine özen gösterin. Belirli bir uyku düzeni oluşturmak, temiz havada oynamalarını sağlamak çocukların iştahını açar ve yemek yemelerini kolaylaştırabilir. Doyduğuna dair bir işaret aldığınız an yemesini durdurun, son lokmasına kadar yedirmek zorunda değilsiniz. Çocuğun iştahı ailenin mutluluğu ile doğru orantılıdır. Bu nedenle mutlu ve huzurlu aile, sağlıklı ve iştahlı çocuk demektir” diye konuştu.

GAZİANTEP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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