Gaziantep’te Sağlık Elçileri Projesi eğitimleri başladı Artık Her Evde Bir Sağlık Elçisi Olacak!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) iş birliğinde bir ay sürecek “Sağlık Elçileri Projesi” eğitimleri başladı. Belediye çalışanlarına dönük eğitimlerde; aile sağlığı, hastalıklarda korunmada doğru bilgi sahibi olma ve sağlık okuryazarlığı gibi başlıklar ele alınacak. Eğitimlerin sonunda katılımcılara “Evimizin Sağlık Elçileri Katılım Belgesi” verilecek.

ÇABA tarafından hazırlanan “Evimizin Sağlık Elçileri Projesi”ne kapılarını açan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, uzman eğitmenler eşliğinde; “Acile Gidene Kadar”, “Doktora Gidene Kadar”, “Okula Gidene Kadar” ve “100 Yaşına Kadar” temel sağlık eğitimi planı çerçevesinde 4 aşamadan oluşan eğitimler vermeye başladı. Televizyoncu Balçiçek İlter’in moderatörlüğünü yaptığı eğitimlerde, Halk Sağlığı Uzmanı Tolga Şahin ve Aile Hekimi Güneş Acar katılımcıları bilgilendirecek.

Tolay: Her Şeyi Ankara’dan Beklemiyoruz

Eğitim programının açışında konuşan Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sağlık alanındaki çalışmaları anlattı.

Tolay, Gaziantep’in Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sağlık alanında cazibe merkezi olduğunu belirterek, “ Gaziantep, her şeyin ilkinin yapıldığı yerdir. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olan Fatma Şahin, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dönemindeki tecrübesini yerele taşıdı, her şeyi Ankara’dan beklemeden sağlık alanına katkı sundu. Belediye olarak en azından sağlık alanında devlete lojistik veriyoruz. Sağlık alanında insanları bilinçlendirmeyi çok önemli görüyoruz, bu vesileyle ÇABA’ya verdiği eğitimler için teşekkür ediyorum. Bir kişinin hayatını bir gün daha fazla yaşaması için katkı vermek çok çok önemli” dedi.

Tolay, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 2017 yılı 6’ncı Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi’yle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldığını hatırlattı.

Proje kapsamında kurulan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM), Mobil Mamografi Tarama Aracı, Tüp Bebek Merkezi, Gebe Okulu, Tıbbi Genetik Tanı Merkezi ve Anne Misafirhanesiyle “Kadın Dostu Kent” unvanlı Gaziantep’in, kadın sağlığı alanında Türkiye’ye örnek olduğunu anlatan Tolay, projelerin detaylarını anlattı.

Sunum eşliğinde fiziksel aktivitelerin sağlık açısından önemini anlatan Tolay, en iyi reçetenin hareketli yaşam olduğuna parmak bastı.

Uzmanlara yöneltilen soruların cevaplandığı sorucevap bölümüyle tamamlanan eğitim, yaklaşık 2 saat sürdü.

Evimizin Sağlık Elçileri Projesi Hakkında

Uzun yıllar ülkenin ihtiyaç duyduğu her bölgede yardım götürmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocuklara umut olmak için çalışan ÇABA Derneği, Evimizin Sağlık Elçileri Projesi’yle evin karar vericisi konumundaki kadınları, sağlıkla ilgili doğru bilgilenme, hastalıklardan korunma ve aile sağlığı konusunda bilinçlendirmeyi hedefine aldı. Aileden başlayan sağlık bilinciyle topluma katkı sağlanması amaçlayacak projeyle, çevresindeki insanları bilinçlendirmesi için düzenli bilgilendirmeler yapılacak. Eğitimler çerçevesinde evimizin sağlık elçileri, sosyal medya ve internet sitesi aracılığıyla da mesajlarla doktor sunumlarıyla desteklenecek. Eğitimlerle geniş bir kitlenin sağlık okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak.

