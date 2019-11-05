Veliler de çocukların eğitim sürecinde aktif rol alıyor

Gaziantep'te bir ilkokulda geliştirilen proje ile veliler de eğitim sürecinde aktif rol oynuyor. Okul öğretmen ve idareciler, velilerle iş birliğinde öğrencilerin eğitimini gerçekleştiriyor.

Gaziantep’in Narlıtepe Mahallesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Hayriye Osman Külekçi İlkokulu gerçekleştirilen eğitim projeleriyle adından söz ettiriyor. Öğrenci velilerinin eğitim sürecinde rol almasını ve sürece dahil olmasını sağlamak isteyen öğretmenler geliştirdikleri projelerle velilerin de derslerde öğrencilerle birlikte sürece dahil olmasını sağlıyor. İkinci sınıf öğretmenlerinden Sevda Sungur tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan eTwinning projesi kapsamında sürdürülen "Birlikte Daha Güçlüyüz" adlı projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamında öğrenci velileri sınıfta öğrencileriyle birlikte birçok faaliyete katılarak etkinlikler gerçekleştiriyor. Okul Müdürü Yusuf Sökmen veli öğrenci odaklı projelerin başarıyla uygulandığını ifade ederek velilerin eğitime bu yolla önemli katkılar sağladığının da altını çizdi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete’den büyük destek gördüklerini de sözlerine ekleyen Okul Müdürü Yusuf Sökmen eğitim odaklı projeleri okul genelinde yaygınlaştırdıklarını da belirtti.

Projeyi hazırlayan ve uygulayan sınıf öğretmeni Sevda Sungur da yaptığı değerlendirmede sonuçlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Öğrenme süreci çocuğun doğumuyla ailede başlar, planlı programlı bir kurum olan okulda devam eder. Bireyin gelecekteki hayatında en belirleyici rolü okullar belirler. Esas olan öğrencinin nitelikli yetiştirilmesi ve hayata hazırlanması ise çocuklarının başarısı için çaba harcayan aileler sürecin dışında tutulamaz. Özellikle de ilkokul kademesinde ailelerle olan sağlıklı iletişimin çocukların gelecekteki başarılarında önemi çok büyüktür. Bu doğrultuda projemiz veliöğretmenöğrenci işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar önemli gelişmeler yaşadık. Velilerimizin uygulamalı derslere ilgisi yoğun. Öğrencilerimizin bu yolla elde ettiği kazanımların kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan öğrenciler eğitim sürecinde de velileriyle zaman geçirme imkanı buluyor" diye konuştu.

"Birlikte Daha Güçlüyüz" projesinin belirlenen takvime göre ikinci yarı yılın başına kadar devam edeceği duyuruldu.

GAZİANTEP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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