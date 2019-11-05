Başkan Tahmazoğlu’ndan lösemili çocuklara moral ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 28 Kasım “Lösemili Çocuklar Haftası” dolayısıyla lösemi hastası çocukları AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret etti. Hastanedeki lösemili çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tahmazoğlu, okul eğitimlerini hastanede gören ve hastanede yatan çocuklara oyuncak, boyama kitapçığı ve boyama seti hediye etti. Yapılan ziyaretlerin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara da lösemili hastaları ziyaret etme tavsiyesinde bulundu.

“Acil şifalar diliyorum”

Yaptığı ziyaretler esnasında çocukların yüzündeki mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle tüm hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Gaziantep Üniversitemize bağlı Onkoloji hastanemizde hem Gaziantepimiz için hem de bölge için çok güzel bir hizmet veriliyor. Bu konuda Başhekimimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize, öğretmenlerimize ve hasta bakıcılarımıza teşekkür ediyorum. Hastalarımızı ziyaretimizde yüzde 40’ı Gaziantep’ten yüzde 60’ı ise diğer bölgemizden gelen hastalardan oluşuyor. Bunlar tedavi edilebilir hastalıklar. Rabbim hepsine acil şifalar versin” dedi.

GAZİANTEP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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