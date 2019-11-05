Nurdağı'nda zabıta marketlerdeki etiketleri denetledi

Gaziantep'in nurdağı'nda zabıta ekipleri, ilçede halkın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimi yapılabilmesi için marketlerdeki etiket uygulamaları denetlendi.

İlçede belediye zabıta ekipleri tarafından marketlerdeki etiketlerin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri, unlu mamuller satan pastahane, fırın, market ve alışveriş merkezleri de denetlendi.

Ekipler, suni fiyat artışları, ruhsat ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Kurallara uymayan ve eksikleri olan işletmeler ikaz edilerek, bir sonraki sonraki denetimlerde aynı eksikliklerle karşılaşılması halinde gerekli cezai işlemlerin yapılacağı belirtildi.

GAZİANTEP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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