Güneş göletinde su tutulmaya başlandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in İslahiye ilçesi kırsalında yapımı devam eden Güneş Göleti'nde su tutulmaya başlandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi kırsalında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Güneş Göleti'nde su tutulmaya başladı.

Güneş deresi üzerinde 2016 yılında yapımına başlanan ve yapımı süren Güneş Göleti, bölgedeki çiftçilerin umudu olacak. Çiftçiyi elektrik masrafından kurtaracak göletin yapımı tamamlandığında bölgedeki 6 bin 500 dönüm tarım arazisi sulanacak

Yesemek Muhtarı Mustafa Güneş, kaynak eksikliğinden dolayı çalışmaların yavaş sürdüğünü belirterek, gerekli kaynağın artırılması halinde ise 2 ay gibi kısa sürede göletin hazır hale getirilebileceğini söyledi.

GAZİANTEP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.