Sanko Park hediye kartlarla hediyeleri katla

İlklerin adresi Sanko Park Alışveriş Merkezi bu kez, öncüsü olduğu Gift Card uygulamasında ziyaretçilerine hediye çarkı ile çeşitli hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.

Sanko Park Gift Card ile sevdiklerini mutlu etmek isteyen ziyaretçiler, danışma bankosundan 250 TL ve 500 TL yüklü hediye kartlardan aldığında, anında hediye çarkı kampanyasına katılmaya hak kazanacak. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya sayesinde ziyaretçiler hem sevdiklerini hem de kendilerini mutlu edecekler.

Hediye Kart kampanyası kapsamında, Gift Card alan ziyaretçiler hediye çarkını çevirmeye hak kazanarak kamp sandalyesi ile değişik markaların 20 TL ile 100 TL arasındaki hediyelerin de sahibi olabilecekler.

Sanko Park Gift Card Nedir?

Sanko Park Gift Card, kullanıcılarına 250 TL ve 500 TL yüklü kart sunuyor. Ziyaretçiler Gift Card’ı zemin kattaki danışma bankosundan satın alarak, Sanko Park AVM’de bulunan tüm ürün grupları ve mağazalarda geçerli alışveriş gerçekleştirebilecekler.

GAZİANTEP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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