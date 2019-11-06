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Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: "Sanayide çarklar daha hızlı dönmeye başladı" "Yatırım ve ...

İHA

Enflasyonun tek rakamlara düşmesi ve son üç ayda yüzde 10 oranındaki faiz indiriminin etkisi üretime yansımaya başladı. Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep OSB'de elektrik tüketimi Ekim ayında yüzde 15.5 oranında arttı.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: "Sanayide çarklar daha hızlı dönmeye başladı" "Yatırım ve üretim ortamı çok uygun hale geldi" "Faizlerin düşmesiyle yatırımlar hızlanacak"

Enflasyonun tek rakamlara düşmesi ve son üç ayda yüzde 10 oranındaki faiz indiriminin etkisi üretime yansımaya başladı. Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep OSB'de elektrik tüketimi Ekim ayında yüzde 15.5 oranında arttı.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, sanayide çarkların daha hızlı bir şekilde dönmeye başladığını söyledi. Kredi faizlerinin neredeyse kriz öncesi oranların daha da gerisine düştüğünü belirten Şimşek, "Sanayide işler yoluna girdi. Sanayi tesislerimizin kapasite kullanım oranları ve istihdam her gün artıyor. Ekonomi iyi yolda" dedi.
"Sanayide çarklar hızlandı"
5 Organize Sanayi Bölgesi ve 43 milyon 250 bin metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki elektrik tüketimi yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Ekim ayında ise elektrik tüketiminde tarihi bir rekor kırıldı. Ekim ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.5 oranında artış gösterdi. OSB Başkanı Cengiz Şimşek, enerji tüketimindeki artışın, üretimdeki ve istihdamdaki artışın da göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Şimşek, "Türkiye'de tüketilen toplam elektriğin yüzde 3'ünü Gaziantep OSB'deki sanayi tesisleri tüketmektedir. Enerji tüketimindeki artış, sanayideki çarkların daha hızlı dönmeye başladığının, işlerin yolunda gittiğinin de göstergesidir" dedi.
"40 fabrika İnşaatı devam ediyor"
Gaziantep OSB'de elektrik tüketim rakamlarındaki artışta 5. Organize Sanayi Bölgesinin de önemli etkisi olduğunu belirten Cengiz Şimşek, şöyle devam etti:
"5. Organize Sanayi Bölgesinin altyapısı hızla devam ediyor. 2030 Metre derinliğe inerek kazı ve dolgu çalışması yaparken, neredeyse bir arsa parası kadar harcama yapıyorlar. Bu sanayicilerimizin ellerinden öpmek gerek. O dağa, o yatırımları yapan sanayicilerimizi kutluyorum. Şu anda 5. Organize Sanayi Bölgemizde 40 kadar fabrikamızın inşaatı devam ediyor. Yeni yatırımları çok önemsiyoruz. Gaziantepliler artık, katma değeri yüksek, modaya, teknolojiye, inovasyona uygun yatırımlar yapıyor. Dünya ile rekabet edebilecek yatırımlar yapıyor. ArGe ve inovasyona önem vermeden, dünya ile rekabet etme şansınız kalmadı."
"Üretim ve yatırım zamanı"
Ekonomideki olumlu gelişmeler nedeniyle üretim ortamının yeniden olumlu hale geldiğini de kaydeden Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, enflasyonun tek rakama, kredi faizlerinin de son üç ayda yüzde 10 oranında düştüğünü hatırlattı. Şimşek, "Ekonomik ortam, üretim için, yatırım için uygun hale geldi" dedi.
"Sanayici parayı toplumla paylaşır"
Gaziantep sanayisinin 2002 yılından sonra büyük bir atılım yaptığına dikkat çeken Şimşek, "Hükümetimiz, 2002'den sonra biz sanayicilere borçlanabilme kabiliyeti getirdi. Bizler genellikle emek yoğun ve enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Faizler yüksek olduğunda, büyüme duruyor, yaptığımız yatırımlar verimliliğini büyük ölçüde kaybediyor. Ancak faizler düşerse büyüyor, kalkınabiliyoruz. Zaten 20012002'den sonraki kalkınmamızın sebebi de buydu. Faizler açısından, yeniden kriz öncesi ortama ve hatta daha altına gelindi" şeklinde konuştu.
"Yatırımlar Hızlanacak
Enflasyonun düşmesinin yatırımı arttıracağını belirten Şimşek, "Ekonomi yönetiminin gayretleri sonucu, enflasyon tek rakama düştü. Faizler de neredeyse tek rakama doğru gidiyor. Bu şu demek, para üretime, yatırıma akacak. Ekonomi daha da canlanacak. Türkiye kazanacak. Parayı faize yatırırsan, bir tek sen kazanırsın. Ama parayı ekonomiye, üretime kanalize edersen, toplumun tüm kesimlerine dağılır. Üretimi, istihdamı desteklemek lazım. Çünkü sanayici parayı herkesle paylaşır. İşçisi, ham maddesi, nakliyecisi, müşterileri, tedarikçileri ile yani herkesle paylaşıyor. Ama faizci ne yapıyor, bankaya yatırıyor. Bir tek kendi kazanıyor. Türkiye'nin kalkınması için üretimin desteklenmesinden başka çare yok" ifadelerine yer verdi.
"Gaziantep ayrıcalık istiyor"
OSB Başkanı Şimşek, Gaziantep olarak devletten ve bankalardan ayrıcalık beklediklerini söyledi. Şimşek, "Gaziantep bir ayrıcalık istiyor. Sınır bölgesindeyiz, adeta çıkmaz sokaktayız. Bölgenin yükünü çekiyoruz. Gaziantep, devletimize, hükümetimize her zaman en büyük desteği vermiştir. Üreten bir şehiriz. Aynı zamanda 500 bin Suriyeliyi misafir ediyoruz. Sanayiciler olarak, devlet ve bankalardan Gaziantep’e ayrıcalık tanımalarını istiyoruz. Üretimde, ihracatta ve istihdamdaki gücüne rağmen komşu illere verilen teşviklerden yararlanamadı. Gaziantep artık devletin teşvikleri konusunda daha fazla dikkate alınmalı ve öncelikli teşviklerden faydalanma imkanına sahip olmalı" diye konuştu.

GAZİANTEP

06 Kasım 2019 Çarşamba

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