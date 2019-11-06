Sıkıştığı dev mikserde feci şekilde ölen gencin küçük kardeşi yürekleri dağladı Çikolata fabrikasında ölen genç toprağa verildi Gencin 10 yaşındaki kız kardeşi telefonla ağabeyinin yattığı tabutun fotoğrafını çekerek, "Lütfen abi, abi gitme" diye feryat etti

Gaziantep'te bir çikolata fabrikasında girdiği mikserde feci şekilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mustafa Çoban'ın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gencin 10 yaşındaki kız kardeşi Zehra ise ağabeyinin tabutunun fotoğrafını çekerek, "Lütfen abi, abi gitme" diye feryat etti.

Gaziantep'te önceki gün yaşanan olayda, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çikolata fabrikasında bakım için dev mikserin içerisine giren Mustafa Çoban, mikserin çalıştırılması sonucu bıçaklar arasına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Genç işçi Mustafa Çoban'ın cenazesi, Gaziantep Şireci Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedildi.



Küçük kardeşi yürekleri dağladı

4 kardeşin en büyüğü olan Mustafa Çoban'ın cenaze törenine katılan baba Nuri Çoban, anne Münevver Çoban ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Çoban'ın en küçük kardeşi olan Zehra ise ağabeyinin tabutunun başından ayrılamadı. Diğer yakınları tarafından defalarca tabutun yanından alınan küçük Zehra, tekrar tekrar tabutun yanına gelerek ağladı. En son cep telefonu ile ağabeyinin içinde bulunduğu tabutun fotoğrafını çeken küçük Zehra, "Lütfen abi, abi gitme" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan Çoban'ın feci şekilde öldüğü iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GAZİANTEP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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