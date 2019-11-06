Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

GAZİANTEP'te, boş arazide bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki boş arazide şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekletilirken, bulvarda trafik tek şeritten sağlandı. Gelen bomba uzmanı, şüpheli çantayı, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çanta incelenmek üzere emniyete götürüldü.



GAZİANTEP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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