Nizip'te 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin bir eve yaptığı operasyonda 2 kilo 173 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde belirlenen bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kilo 173 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor.

GAZİANTEP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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