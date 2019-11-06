Şüpheli paket korkuya neden oldu

Gaziantep’te boş araziye bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatılırken, o anlar korkuya neden oldu.

Olay, Burak Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki boş bir arazide sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arazide şüpheli paket olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, bomba imha uzmanı ve itfaiye ekibi çağrıldı. Arazinin etrafındaki yollar trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı şüpheli paketi fünyeyle patlattı. Patlatılan paket korkuya neden olurken, paketin içindeki malzemeler incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Trafiğe kapatılan yollar, paketin patlatılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

GAZİANTEP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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