Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP'te uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir mahalleye 850 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yönettiği operasyonda mahalledeki şüpheli kişi ve araçlarda arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Hacıbaba Mahallesi'ne operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat yönettiği operasyona çok sayıda özel harekât polisi de destek verdi. Toplam 850 polisin görev aldığı operasyonda belirlenen adreslerin bulunduğu sokakların etrafı sarıldı. Mahalle girişleri zırhlı araçlar ve özel harekât polisleri tarafından tutulurken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Bir süre daha devam edeceği öğrenilen operasyon kapsamında ekipler, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçları ararken, belirlenen adreslerde de aramalar sürüyor.

Emniyet Müdürü Zeybek, mahalle sakinleri ile görüşerek sohbet etti. Zeybek, operasyonun mahalleliyi rahatsız edip etmediğini sordu. Mahalle sakinleri ise uyuşturucu ile mücadeleye destek verdiklerini söyleyerek, mahalledeki sıkıntıları Zeybek'e anlattı.



GAZİANTEP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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