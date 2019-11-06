Kurt dehşetinden kaçan koyunlardan 155'i bulundu Gaziantep'te aç kurtların saldırdığı sürüde kaybolan 190 koyundan 155'i sağlıklı olarak bulundu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aç kurtların saldırdığı sürüden kaçan 190 koyundan 155'i sağlıklı olarak bulundu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Şenlikçe Mahallesi ve Küçük Havuz mevki arasında Halil ve Hüseyin Demir kardeşlere ait 235 koyun aç kalan kurtların saldırısına uğramış, geride kalan eşeğini almak için dönen çoban Şeref Balaban saldırıdan şans eseri kurtulmuştu. Çoban Balabalan'ın haber vermesi üzerine ise jandarma ve mahalleli dağda başlattığı arama çalışmalarında 30 koyunu parçalanmış, 15 koyunu ise yaralı halde bulmuştu. Kayıp 190 koyun için arama çalışmalarını sürdüren jandarma ve mahalleli, bugün yaklaşık 8 saattir süren arama çalışmalarında toplam 155 koyunu sağlıklı olarak buldu

Bulunan koyunlar sahipleri tarafından alınarak ahıra götürülürken halen daha bulunamayan 35 koyunu arama çalışmaları ise sürüyor.

GAZİANTEP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.