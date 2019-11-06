Seyir halindeki araç alev aldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Olay, Nurdağı Gaziantep karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçtan, seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Otomobilinden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.