Seyir halindeki araç alev aldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.
Olay, Nurdağı Gaziantep karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçtan, seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Otomobilinden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
GAZİANTEP
06 Kasım 2019 Çarşamba
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