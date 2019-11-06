Gaziantep’in savunma sanayi hamlesinin temellerini oluşturmak üzere, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantepli sanayici ve işadamlarından oluşan heyet, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 5. Ana Bakım Fabrikası, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş., Ostim Savunma Sanayi Kümelenmesi, ASELSAN ve ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi yetkilileri ile bir araya geldi.

Gaziantep’in savunma sanayi hedefleri doğrultusunda, iki gün boyunca yoğun bir program gerçekleştirdiklerini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Geçtiğimiz hafta Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, kurum yetkilileri ve Vakıf şirketlerimizin değerli yöneticileri ile Gaziantep’te bir toplantı gerçekleştirmiştik. Savunma sanayine yönelik çalışmalarımızın devamı olarak bu defa biz kendilerini ziyaret ettik. Savunma sanayinde yapmış oldukları çalışmaları yerinde inceleyerek, Gaziantep’in potansiyelini ve savunma sanayindeki yol haritasını görüştük. İnşallah sonuç odaklı, somut adımlar atmaya başlıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan şehrimizde savunma sanayi irtibat ofisi kurulması konusunda talepte bulunduk ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Sayın Harun Çelik de bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler” dedi.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz da yaptığı değerlendirmede, Gaziantep’in savunma sanayi ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verir hale gelebilmesi adına önemli temaslarda bulunduklarının altını çizerek, “Gaziantep olarak sahip olduğumuz tecrübe ve potansiyelin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için savunma sanayi sektöründe strateji ve yol haritalarının belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bu amaçla gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretler inşallah şehrimizin savunma sanayindeki gelişimine çok büyük katkılarda bulunacak. Bizlere eşlik eden, bilgi paylaşımında bulunan kurum yetkililerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



GSO Başkanı Adnan Ünverdi ziyaretleri anlattı

İlk olarak Savunma Sanayii Başkanlığı’nı ziyaret ettiklerini kaydeden Ünverdi, “Burada Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Dr. Celal Sami Tüfekçi ve Harun Çelik ile yaptığımız görüşmelerde şehrimizde savunma sanayi konusunda kümelenme çalışmalarının yapılıp, bu konuda Savunma Sanayii Başkanlığı ile proje geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardık” diye konuştu.

Ünverdi, program kapsamında Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5. Ana Bakım Fabrikasını ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ve ardından, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. Genel Müdürü Murat İkinci ve şirket yetkilileri ile bir araya gelerek, STM tarafından Gaziantep’teki şirketlerin teknoloji dönüşümü, yetenek ve kabiliyetlerinin belirlenmesi ile şirketlerin artıları ve eksilerinin değerlendirilerek gereklilikler konusunda bir rapor hazırlanması kararı aldıklarını ifade etti.

Ünverdi, Konya’da kurulan savunma sanayi şirketinin de ilk aşamasında STM tarafından böyle bir rapor hazırlandığı bilgisini verdi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenme bölgesinde OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve yönetim kurulu ile görüştüklerini aktaran Ünverdi, burada da kümelenme konusunda işbirliği yapama kararı aldıklarını dile getirdi.

Ziyaretlerin ikinci gününde ise gerçekleştirilen ASELSAN ziyaretinden çok etkilendiklerini ifade eden Adnan Ünverdi, üretim holü ve üretim süreçlerinin tamamının ülkemiz için gurur verici olduğuna vurgu yaparak, ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç ile gerçekleştirdikleri görüşmede halihazırda Gaziantep’ten 4 tedarikçi firma olduğunu belirttiklerini ve onaylı tedarikçi firma sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

Son olarak ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi ile bir araya geldiklerini dile getiren Ünverdi, burada da savunma sanayini teknik yönleri ile ele aldıklarını ve ileriye dönük projeler üzerinde durduklarını aktardı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ankara’da kendilerini ağırlayarak bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunan kurum ve kuruluşların yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları ile Gaziantep heyetinde yer alan herkese teşekkür etti.

Ünverdi, açıklamasının sonunda, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’nın (EYDEP) önemine işaret ederek, savunma sanayine yönelik üretim yapabilecek Gaziantepli şirketlerin EYDEP kapsamında değerlendirme ve destekleme faaliyetlerine dahil olmaları gerektiğini hatırlattı.

GAZİANTEP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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