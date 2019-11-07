Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te polis, sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan operasyon ile yakalanan 4 kişi adli makamlara çıkarıldı. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise hakkında ise adli kontrol kararı uygulanarak yurt dışı yasağı konuldu.
GAZİANTEP
07 Kasım 2019 Perşembe
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