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10. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapitleri kongresi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in bir medeniyet ve kültür şehri olmasının yanı sıra, son yıllarda eğitim alanında gerçekleştirdiği atılımlarla üniversiteler ve kongreler şehri haline geldiğini söyledi.

10. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapitleri kongresi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Sağlıkta başardığımız diğer alanlarda da başarmalıyız" SANKO Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Güner Dağlı: "Giderek hareketsizleşen toplumların gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in bir medeniyet ve kültür şehri olmasının yanı sıra, son yıllarda eğitim alanında gerçekleştirdiği atılımlarla üniversiteler ve kongreler şehri haline geldiğini söyledi.
SANKO Üniversitesi, Şehitkamil Belediyesi ve Spor Fizyoterapistleri Derneği tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde "X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi" düzenlendi. Başkan Şahin, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, ”Tıp dünyasında teori ile pratiği birleştirmeyi başardık. Böylesi önemli çalışma diğer sektörlere de örnek olmalı. Sağlıkta başardığımızı diğer alanlarda da başarmalıyız” dedi.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının çok özel bir alan olduğuna vurgu yapan Şahin, “Sporla birleştiği zaman çok daha önemli çünkü zaman uzmanlaşma ihtisaslaşma zamanıdır. Şehrimizde bir milyon gencimiz var, bu büyük bir beşeri sermayedir ve aileleri bilinçlendirip çocuklarımızı doğuştan geleceğe hazırlamamız gerekiyor” dedi. Şahin, ”Çocuklarımız ileride iyi bir doktor veya mühendis olabilir ama sporu yaşamın bir parçası haline dönüştürmek gerekiyor. En önemli gücümüz, beşeri sermayemiz, yetişmiş insan gücümüzdür” ifadelerine yer verdi.
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da konuşmasına böylesi önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Dağlı, fizyoterapistlik mesleğinin geleceğini, “Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji, beslenme alışkanlıklarındaki olumsuz değişiklikler ve toplumumuzun yükselen yaşam koşulları nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır” sözleriyle özetledi.
“Birçok spor branşında başarı ile çalışan spor fizyoterapistleri, ülkemizin uluslararası platformdaki müsabakalarda da her daim sporcuların yanında olmaktadır” diyen Prof. Dr. Dağlı, sözlerine şöyle devam etti:
“SANKO Üniversitesi olarak ‘Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ öğrencilerimizin eğitiminde önemli oranda ‘Tıp Fakültesi Temel Bilimler’ hocalarımızın görev almasının yanında, öğrencilerimizin eğitim desteğinde yurtdışı anlaşmalarımız da mevcut. Öğrencilerimiz Süper Lig’deki Gaziantep Futbol Kulübü’nün altyapı takımında görev aldıkları gibi, üniversitemizin hemen yanındaki kendi hastanemizde de eğitimlerine devam etmektedirler. Hepinizin bildiği gibi yetkin akademik kadromuz ile geçen yıl tezli yüksek lisans eğitimimize de başladık.”
SANKO Üniversitesi yetiştirdiği sağlık profesyonelleri içinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yetkin fizyoterapistlerin yetişmesi için gerekli desteği her zaman verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Dağlı, “Dünya literatüründe yer alan konuların tartışılacağı ve çeşitli kurslarla başlayan kongremizin, tüm katılımcılarımızın beklentilerini karşılayacağı bilimsel bir şölene dönüşmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı ve Spor Fizyoterapistleri Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ise 38 yıl önce Türkiye’de temellerini kendisinin atıp başlattığı spor fizyoterapistliği özelleşme alanında 1999 yılında başkanı olarak kurduğu Spor Fizyoterapistleri Derneği’nin 20’inci yılında 10’uncu kongresini gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Bu süre içinde fizyoterapistlik mesleğinin en dinamik, gelişim ve yeniliklere açık özelleşme ve uzmanlık alanı olan spor fizyoterapisindeki uzmanlık çalışması ile kocaman bir şemsiye altında birçok disiplini içinde barındıran bu mesleğin ilk adımlarını başlatmak ve geliştirmenin en önemli görevi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“20 yıldır büyük bir onurla sürdürdüğüm ve 3 Ekim 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuzda bıraktığım dernek başkanlığını görevime Onursal Başkan olarak devam ediyorum. Bir Çin atasözünde olduğu gibi, ‘Ulaşılacak hedef kadar gidilecek yolculuğun kendisi, varılacak yer kadar önemlidir.’ Şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Yapmak istediklerimin birçoğunu bir Türk Kadını olarak gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk de ifade ettiği gibi ‘Lider olmak sadece hedefi göstermek değil, bu zorlu yolda karşılaşılacak zorluklarla nasıl baş edileceğini göstermek ve öğretmektir’. Mesleki yolculuğumda sırasında verdiğim hizmetlerde sizlere böyle bir lider ve yolu aydınlatan bir ışık olmaya çalıştım. Bu amacım doğrultusunda bana destek olan, başarılarımda çok büyük emek ve çabaları olan tüm öğrencilerime ve Spor Fizyoterapistleri Derneğimizin eğitim ve tüm hizmetlerinin bu denli başarılı olmasında birlikte büyük bir özveri ve inançla çalıştığım tüm meslektaşlarıma sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.”
Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül Baltacı’nın derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi vermesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü Şef Doğa Çitçi “‘Medeniyetlerin Merkezinde Yemek” konulu konuşmasıyla konuklara Gaziantep lezzetleri konulu sunum yaptı.
Rehabilitasyon alanındaki yenilikler de ele alınacak
Şehitkamil Belediye Başkanvekili Hayri Özkeçeci, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı kongrede açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi.
Kongrenin ilk oturumunda, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özgür Ahmet Atay, Haliç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu ve video konferans ile AlmanyaPaderborn Üniversitesi’nden Dr. Alli Gökeler, yer aldı.
Bilimsel programda sekiz kurs, iki konferans, altı panel, üç tartışmalı oturum ve bir klinik oturum ile serbest bildirilerin yanı sıra, farklı spor yaralanması için rehabilitasyon alanındaki yenilikler de ele alınacak.

GAZİANTEP

07 Kasım 2019 Perşembe

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