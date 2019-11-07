DEİK ve MÜSİAD Gaziantep Şubesinin organize ettiği organizasyonla TürkiyeÜrdün Ekonomik İşbirliği Toplantısı yapıldı. Toplantıda iki ülke arasında ekonomik iş birliği ve yatırımların geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve MÜSİAD Gaziantep Şubesinin organize ettiği TürkiyeÜrdün Ekonomik İşbirliği Toplantısı Gaziantep'te yapıldı. MÜSİAD Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep ve ülke sanayisi, ihracatı ve yatırımları ile ilgili bilgi paylaştı. Gaziantep’in kültürel ve ekonomik açıdan her geçen gün yükselen bir ivmeye sahip olduğunun altını çizen Çelenk, komşu ülke Suriye'nin yeniden yapılanmasında da Gaziantep'e önemli görevler düşeceğine dikkat çekti.

Ürdünlü misafirler ve iş adamları, hem gösterilen ilgiden hem de bölgedeki ekonomik yapıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Türk iş adamları ile birlikte ekonomik ilişkileri daha iyi bir noktaya çıkarmak istediklerini ifade etti.

Türkiye ve bölge ekonomisi ile ilgili detaylı bilgilerin de verildiği toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde ortak karar alındı.

Program sonunda Ürdünlü misafirlere MÜSİAD Başkanı Çelenk tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Toplantıya Ürdünlü İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Abdul Halim Abdin, Derneğin Genel Direktörü Tarıg Hijazi, Ürdün Avrupa İş Derneği Başkanı Jamal Badran, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, TürkiyeÜrdün İş Konseyi Başkanı Ömer Faruk Akbal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Koordinatörü Muhammed Ammash, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Ürdünlü ve Türk sanayici, iş adamı, ekonomik platform ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

GAZİANTEP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:35

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.