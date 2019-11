Büyükşehir’den çiftçiye tam destek Bin 100 ton tohum dağıtımı başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Çiftçilere Tam Destek Projesi” kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 3 bin 40 çiftçiye bin ton buğday, 30 ton arpa ve 60 ton mercimek tohumu dağıtılmaya başlandı.

Kentin üretkenliğini artırmanın yanı sıra kırsal kalkınmadan elini çekmeyen büyükşehir belediyesi, her zaman çiftçiye, imkanlar ölçüsünde destek verdi, köylünün rahat bir nefes almasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği destek paketlerinden birini açtı. Bu kapsamda tüm ilçelere dağıtılmak üzere yaklaşık bin 100 ton tohum dağıtacak olan büyükşehir, köylülerin takdirini topladı, hayır duasını aldı.

Şahin: “Bereketli hilali değerlendireceğiz”

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, “Bu topraklara rabbim öyle bir nimet vermiş ki, bereketli hilalin tam ortasındayız. Bir taraftan tahıl deposu olan Mezopotamya, bir taraftan Doğu Akdeniz’in getirdiği ürünler. Nasıl bir imkan nasıl bir fırsat, yüce Mevla’m bu topraklara vermesi gereken tüm nimetleri vermiş, bize düşen bunun gereğini yapmaktır. 17 yıl önce cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıkarken ‘artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın, işçiyi çiftçiden işvereni kesinlikle başka birinden ayırmayacağız, herkes bizim kardeşimiz. Eşrefi mahlukat olarak doğan herkes yaratılmışın en üstünüdür, biz yaratılanı yaratandan ötürü seven anlayışın mensuplarıyız’ dedik. Ne dediysek o. Feraset bu necip milletimizde cesaret de liderimizde, ikisi birleşince bize düşen iş işimizi iyi yapmak” dedi.

“Toprak ve çiftçi rahat olmazsa esnaf rahat olmaz”

2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturduğunda belediye içerisinde yeni bir yapılanmaya gittiklerini hatırlatan Şahin, “Önce memleketi iyi görmek lazım, iyi tanımak lazım. İşini aşkla yapmak lazım. Sevdayla yapmak lazım. Kader birliği yapmak lazım. Kader birliği ne demek, herkesi canı gibi sevmek demek. Empati yapmak demek. Tarım daire başkanlığını müstakil bir daire başkanlığı olarak kurduk. Hedeflerimiz var. Niye biz büyük bir milletiz. Toprak rahat olmazsa çiftçi rahat olmazsa esnaf rahat olmaz. Bunlar zincirin bir halkası. Şehir ekonomisi, toprakla, çiftçiyle, işçiyle başlıyor. Sanayide yüksek teknolojiye geçerken sanayinin altyapısına bak. Gıdaya dayalı sanayide Türkiye beşincisiyiz. Bu önemli bir şey. İhracatta Türkiye beşinciyiz. Bu nasıl oldu kendiliğinden mi oldu. Bu rakamlar kendiliğinden mi değişti. O yüzden ne kadar sanayi memleketiysek o kadar tarım memleketiyiz. Yapacak iş var. Tarım hizmetleri daire başkanlığı, tarım bakanlığımızla çok önemli çalışmalara imza attı. Bu iş koordinasyon, iş birliği ve güç birliği işidir” ifadelerini kullandı.

“Köylüler bizim kıymetimiz”

Şahin, “Oda başkanları geldi bana, ‘başkanım tahıl ambarıyız’ ama küçük küçük destek lazım. Tamam dedim talimat verdim. Bu aslında bir duruş. Neye kıymet verdiğinin bir duruşudur. Herkes şaşırdı, bugüne kadar böyle bir destek daha önce yapılmamış. O kadar büyük bir alan ki toprak. Toprak; yar, ana, cömert, bereket, tevazu, nimet. Gıda güvenliği bir o kadar önemli. Bundan sonra toprak ve su savaşları olacak petrol bitiyor. O yüzden köylüler bizim kıymetlidir. Başkanım ‘bal ormanı yok’ dediler. Arı gibi çalışıyoruz ama arının bereketi için ne yapmak lazım. Zahter balı. Rabbim zahteri bu topraklara vermiş balını çıkaracağız. Arıcılar birliği başkanı, ‘kovan dağıtacağız’ dedi. Başım üzerine dedim, arıyı rahatlattık. Küçükbaş birlik başkanım geldi başkanım ‘oğlaklar ölüyor, süt yemi dağıtmamız lazım’ dedi ve dağıttık. Hepsi bize emanet, her şey bize emanet. Bana bilgi verdiğiniz zaman ben yüreğimde hissediyorum. Oğlaklar ölmesin, ne yapacağız aşılama yapacağız dediler” ifadelerine yer verdi.

“Hangi Amerikan başkanı bizi durdurabilir”

Şahin sözlerinin devamında ise, “İl Tarım ve Orman Müdürümüzle aşılama süt yemi dağıttık. Küçük baş hayvancılığı canlandırmamız lazım. Başkanım ne kadar su o kadar süt. Meralara, hayvanın su içmesi için yalak yapılması gerekiyor güneş enerjisi koyacağız, sondaj yapacağız, çıkan sondajla güneş enerjisini ısıtacağız, yalakla hayvan suya kavuşacak. Suya kavuşunca süte kavuşacak. Ne kadar su o kadar süt. Hanımlarda süt sağa sağa damarlar tıkanmış, süt sağma makinesi dağıtacağız. ‘Hijyen süt mutlu kadın projesi geliştirdik, bu kıymet vermedir. Biz birbirimize önem verirsek Allah da paramızın bereketini verir. Arkadaşlarıma ‘gerekirse bir köprü yapmayalım, ama bu işlere bakalım’ dedim, son aldığımız kararla bu destekleri yaptık. Gaziantep'te süt fazlamız oldu. ‘Anneye süt bebeğe can’ dedik, şehirde; anne ve bebek ölüm oranları yüksek. Gebe bir kadına günde bir bardak ayda 8 litre süt vermemiz lazım. Gaziantep sütle bu dönemde süt vermeye devam edeceğiz. Süt üreteceksiniz, biz süt dağıtmaya devam edeceğiz. Annelerin duası çocukların duası arkamızda devam edeceğiz. Bizi kim durdurabilir, hangi Fransız tankı bizi durdurabilir. Hangi Amerikan başkanı durdurabilir. Biz böyle safları sıklaştırdıktan sonra önümüzde hiçbir engel tanımayız. Nizip’in fıstığı ve zeytini var, oraya çalışıyoruz. Biberin ve üzümün en güzeli İslahiye ve Nurdağı’ndadır. Kahramanmaraş’tan sinirlendiler, biber hasadında İslahiye Nurdağı’na girdin diye. Kahramanmaraş’a gittiğim zaman dedim ki Allah için artık şehir milliyetçiliği bitti. Hep birlikte biberi nasıl üreteceğiz, daha fazla biber nasıl dağıtacağız. Bu biberi nasıl daha çok tanıtacağız. Artık bölgesel kalkınma var. GastroAntep’e 40 ülke geldi. Dibinde büyük bir kaos var. Bir taraftan 150 fabrika bitiriyorsun. Biz size güveniyoruz. Siz arkamızda sapa sağlam durmasanız bunları yapamayız. Daha çok üretim, daha çok tanıtalım. Daha çok ihracat daha çok istihdam demek, daha çok huzur daha çok mutluluk demek” şeklinde konuştu.

Yeni hedef Antep peyniri

Yeni hedefelerinin Antep peynirinin tanıtmak olduğunu söyleyen Fatma Şahin, “Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakacağız. Oğuzeli’nde yeni bir alan belirledik hemen hızlı bir kiralamaya giriyoruz. Venezüella geldi sumakları bitirdi. Filipinler geldi nar ekşisini bitirdi. Acayip bir pazar var. Ne yapacağız daha fazla üreteceğiz. Şimdi tohum bankası kuruyoruz. Baharat kütüphanesi yapıyoruz. Bunların hepsi üzerinde çiftçiyi toprağı merkeze alıyoruz. Bunların ne kadar üretirsek sof domatesinden tutun o lezzeti ne kadar muhafaza edersek bunu başaracağız. Yeni hedefimiz Antep peyniri. Süt çıktı, bu memleketin peyniri var ya ne mozeralla gibi ne hellim gibi. Antep peynirini markalaştırmamız lazım. Hak ettiği yerde değil. Bu sütle ilgili kısmı artık peyniri markalaştıracağız. MSM’lerde satışa hazır hale dönüştüreceğiz. Çok üreteceğiz. Çok tüketeceğiz. Çok satacağız. Çok kazanacağız. Çok kazanınca şehir ekonomisi rahatlayacak. Bu Gaziantep modeli bütün Türkiye’ye model olacak” diye konuştu.

Programda çiftçiler adına konuşan Bayram Erikçi, şehrin bir ve beraber olduğunda her sıkıntıyı aşacağını belirterek, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Programa AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit katıldı.

Konuşmaların ardından ise temsili olarak çiftçilere tohum dağıtıldı. Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ve eşi Fatma Şahin’e yerel ürünlerin yer aldığı hediye paketi verdi.

