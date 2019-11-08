Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen 10 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 hard disk, 2 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu ve sim kartı, 2 hafıza kartı ve bir miktar para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 12 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
GAZİANTEP
08 Kasım 2019 Cuma
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