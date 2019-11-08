Gaziantep'te Ata’ya saygı yürüyüşü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Geleneksel Ata’ya saygı yürüyüşü düzenlendi. Lise öğrencilerinin katıldığı yürüyüş büyük ilgi gördü.

Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep’in Dülükbaba Ormanlarında düzenlenen Ata’ya saygı yürüyüşüne Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri katıldı. Kurumun idareci ve öğretmenlerinin de katıldığı yürüyüş büyük ilgi görürken yürüyüşe katılan öğrenciler Atatürk’ü andı. Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının birçok etkinlik düzenlediğine dikkat çeken Liseler Müdürü Mehtap Özdemir, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81.yılında Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurumlarımız genelinde düzenlenen etkinlikler arasında yer alan Geleneksel Ata’ya Saygı Yürüyüşümüzü öğrencilerimizle birlikte Dülükbaba Ormanlarında gerçekleştirdik. Hafta boyunca Atatürk’ü anmak ve O’nun bizlere bıraktığı manevi mirasa sahip çıkabilmek için bir birinden farklı faaliyetler gerçekleştireceğiz” dedi.

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.