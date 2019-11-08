GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 10 Kasım mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" dedi.

Atatürk, dünya tarihinin gördüğü en kıymetli şahsiyetlerden biridir diyen Kileci mesajında, “Tarihin her döneminde hür yaşamış olan milletimizi tarih sahnesinden çekilmeye zorlayanlar, Atatürk'ün önderliğinde başlatılan istiklal mücadelemizle hüsrana uğratılmıştır. 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek milletimizin içindeki mücadeleci ruhu harekete geçiren Atatürk, bugün ve Cumhuriyetin yaşadığı her gün şükranla anılacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Kileci, şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine birçok değer aşılayarak önderlik etmiştir. Ekonomi ve eğitimden sosyal hayatın yeniden düzenlenmesine kadar birçok alanda sürekli mücadele halinde olduğunu görüyoruz. “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” derken evlatlarımızı yetiştiren ve eğiten kadınlarımızın değerini; “Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz.” ifadesiyle eğitime verilmesi gereken önceliği bizlere işaret etmiştir. Gelişim ve ilerlemede nerede eksik kalındıysa tespit etmiş ve kurduğu Cumhuriyetin çatısı altında yaşayan Türk milletinin yorgun ruhunu yeniden harekete geçirmek için düşünceleri ve eylemleriyle ömrü vefa ettiğince mücadele vermiştir. Onun çalışmaları günü kurtarmak için değil, bir ulusu hak ettiği refah içinde ilelebet yaşatmak içindir. Bundandır ki Türk milleti, geleceklerini aydınlatan bu kıymetli şahsiyete 'Ulu Önder' sıfatını layık görmüştür. Vefatının yıl dönümünde Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken; Atamıza bir saygı ifadesi olarak Cumhuriyetimizi yaşatmak ve ülkemizi hak ettiği değere ulaştırmak için; üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi, yorulmadan, bıkmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. İhracatçılar olarak, 2023 hedeflerine ulaşılması için kararlılıkla mücadelemizi sürdürecek, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Bu düşüncelerle vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum."

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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