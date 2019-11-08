Çevik'ten bingo

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Gaziantep'te jandarma ekipleri yaptıkları baskında jandarma ekipleri, narkotik köpeği Çevik'in yardımıyla zulolanmış 200 kilogram Kubar esrarı ele geçirdi.

Gaziantep İli Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesinde'nde uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Oğuzeli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Jandarma narkotik köpeği Çevik'in de destek verdiği operasyonda operasyonda M.Ş'ye ait evde çuvallara gizlenen yaklaşık 200 kilogram Kubar esrar yakalandı.

Uyuşturucu maddeleri imha etmek üzere el koyan ekipler, M.Ş'yi gözaltına aldı.

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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