GAHİB Uzakdoğu’ya çıkarma yapacak

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nden bir heyet 1014 Kasım tarihleri arasında Japonya’da gerçekleştirilecek olan 'Japantex 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılacak. Heyet, Japonya ziyaretinin ardından 1417 Kasım 2019 tarihleri arasında ise Güney Kore pazar araştırması yaparak ikili görüşmelere katılacak.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nden bir heyet Uzakdoğu pazarında incelemeler yapmak üzere Japonya ve Güney Kore’ye gidiyor. Uzakdoğu pazarında etkili olmak istediklerini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Sektörümüzle ilgili ihracatımızı arttırmak ve dünya pazarlarında daha etkin olarak faaliyet göstermek için yürüttüğümüz pazar araştırmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerimizden oluşan bir heyetle düzenlediğimiz Japonya ve Güney Kore ziyaretimizde gerek saha araştırmamızı gerekse ülkelerle ilgili alanımıza giren konuları inceleyeceğiz. 1014 Kasım tarihleri arasında Japonya’da gerçekleştirilecek olan Japantex 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına GAHİB adına bir stant açarak katılacağız. 1417 Kasım 2019 tarihleri arasında da Güney Kore de saha araştırmaları yapacak olan heyetimiz burada da pazar araştırmasını sürdürecektir. Sektörümüz için Uzakdoğu pazarları büyük önem taşıyor. 2018 yılında Japonya’ya 3 milyon 678 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. OcakEkim 2019 döneminde 2 milyon 821 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Japonya’ya GAHİB olarak en fazla ihracat yaptığımız 56. ülke olma özelliğini taşırken, Kasım 2018Ekim 2019’u kapsayan 12 aylık süreçte ise yine bu ülkeye 3 milyon 189 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Güney Kore’ye yönelik ise 2018 yılı ihracat rakamımız 75 bin dolar olup bu ülkeye OcakEkim döneminde 140 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yine Kasım 2018Ekim 2019 döneminde yapılan halı ihracatı bu ülke için 140 bin dolardır. Elbette Japonya ve Güney Kore pazarlarında sektörümüzün ağırlığını hissettirmek, pazar payımızı arttırmak amacıyla daha yoğun ve daha çok çalışmak zorundayız. Her iki ülkeye gerçekleştireceğimiz ziyaretlerin ardından önemli dönüşler alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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